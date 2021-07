Bob Odenkirk sta bene dopo il malore sul set | ma si prenderà una pausa da Better Call Saul

(Di sabato 31 luglio 2021) Bobsta meglio.ilsul set di, causato da un problema cardiaco, l’attore è stato subito trasportato in ospedale dove ha ricevuto – e continua a ricevere – le dovute cure. Il suo team aveva rilasciato la seguente dichiarazione: “Possiamo confermare che Bob è in condizioni stabiliaver subito uncardiaco. Lui e la sua famiglia desiderano esprimere gratitudine per gli incredibili medici e infermieri che si prendono cura di lui, così come il suo cast, la troupe e i produttori che sono rimasti al suo ...

Advertising

fanpage : #BobOdenkirk trasportato d'urgenza in ospedale, ha avuto un malore sul set - giuseppe_m76 : RT @repubblica: Bob Odenkirk dall'ospedale: 'Ho avuto un piccolo attacco di cuore. Grazie a tutti del sostegno' - Screenweek : Dopo la paura dei giorni scorsi, #BobOdenkirk condivide un messaggio per rassicurare i fan sulle sue condizioni, ri… - RollingStoneita : Dopo il collasso sul set della sesta e ultima stagione di #BetterCallSaul , l'attore sta meglio e ha scritto su Twi… - SouzaEluam : RT @repubblica: Bob Odenkirk dall'ospedale: 'Ho avuto un piccolo attacco di cuore. Grazie a tutti del sostegno' -

Ultime Notizie dalla rete : Bob Odenkirk

Sono stati attimi di terrore per i fan di Breaking Bad e del mondo delle serie TV quando è uscita la notizia cheaveva avuto un malore sul set di Better Call Saul 6. L'attore è stato ricoverato d'urgenza in ospedale , e solo qualche ora dopo i suoi famigliari hanno scritto sui social cheera ...USA - 'Ho avuto un piccolo infarto. Ma starò bene'.torna sui social dopo il malore che lo ha colpito mentre era sul set di Better Call Saul. Su Twitter il protagonista dell'acclamata serie tv, spin - off della celebre Breaking Bad ...La star della serie tv Netflix è ancora in ospedale e ha voluto aggiornare tutti i fan sulle sue condizioni di salute ...Bob Odenkirk è tornato sui social e ha spiegato ai suoi fan di aver avuto un attacco di cuore, rassicurando tutti sulle sue condizioni ...