Beppe Convertini fa una gaffe imbarazzante con Vito Dell’Aquila | medaglia d’oro alle Olimpiadi

(Di sabato 31 luglio 2021)questa mattina a Uno Weekend ha avuto il piacere di ospitare nel suo salottodi Tokyo nel taekwondo. L’atleta, entrato nella storia dello sport italiano, ha parlato della gioia della vittoria e di quando suo nonno, scomparso un mese fa, diceva di essere convinto che avrebbe vinto una Olimpiade. “Mio nonno è stata una figura molto importante per me, mi accompagnava sempre a scuola e in palestra, e inseguiva insieme a me il sogno di vincere le. Questo ultimo periodo ...

FB2333 : @_DAGOSPIA_ Se fosse una donna ci si chiederebbe a chi l’avesse data per avere ottenuto immeritatamente la conduzio… - SerieTvserie : Beppe Convertini, gaffe a Uno Weekend: “Come sta il nonno?” (ma è morto!) – Video - steocossavella : RT @ivanburatti: Vito dell’Aquila: “Dopo la vittoria ho portato la medaglia d’oro dal nonno” Beppe Convertini: “Come sta il nonno?” […] C… - lorenzog31 : Beppe Convertini, protagonista assoluto dell’estate di Rai1. @BeppeConvertini Leggi l'articolo completo qui ?? - lorenzog31 : RT @bubinoblog: AZZURRO: BEPPE CONVERTINI CONDUTTORE DELLA NUOVA TRASMISSIONE DI RAI1 SUL MARE -

Clamorosa gaffe diin diretta nel corso della trasmissione Uno Weekend , di cui è conduttore al fianco di Anna Falchi . Lo scivolone è avvenuto davanti agli occhi dei telespettatori mentre il ...Il modello, intervistato a Uno Weekend, il programma su Rai1 condotto dae Anna Falchi, ha fatto chiarezza, sottolineando chiaramente che per quanto ami la sua fidanzata i progetti ...I social “non perdonano” e così la gaffe che Beppe Convertini ha fatto a Uno Weekend, su RaiUno, con Vito Dell’Aquila gira su Twitter con commenti non proprio lusinghieri per il conduttore. Dell’Aquil ...Beppe Convertini commette una gaffe in diretta su Rai1 nel corso di un'intervista in Uno Weekend: ecco cosa è successo (il video) ...