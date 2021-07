Atletica, Marcell Jacobs 2° assoluto nelle batterie dei 100. La classifica dei tempi e i qualificati per le semifinali. C’è Tortu (Di sabato 31 luglio 2021) Marcell Jacobs si è qualificato col secondo tempo alle semifinali dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il velocista italiano ha infatti firmato il nuovo record nazionale, ovvero un eccellente 9.94 con cui ha ritoccato di un centesimo quanto corso un paio di mesi fa a Savona. L’azzurro è stata impeccabile nella terza batteria, strabiliando in corsia 4 con un gesto tecnico davvero sontuoso: bella uscita dai blocchi di partenza, ottimo lanciato, poi amministrazione tanto da giungere sulla linea del traguardo con il busto eretto e in totale scioltezza. Il 26enne avanza in semifinale col secondo tempo assoluto tra le ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)si è qualificato col secondo tempo alledei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il velocista italiano ha infatti firmato il nuovo record nazionale, ovvero un eccellente 9.94 con cui ha ritoccato di un centesimo quanto corso un paio di mesi fa a Savona. L’azzurro è stata impeccabile nella terza batteria, strabiliando in corsia 4 con un gesto tecnico davvero sontuoso: bella uscita dai blocchi di partenza, ottimo lanciato, poi amministrazione tanto da giungere sulla linea del traguardo con il busto eretto e in totale scioltezza. Il 26enne avanza in semifinale col secondo tempotra le ...

