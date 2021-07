Argento Vivo 7 Olimpiadi 1972 Tre secondi

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 31 luglio 2021) Chi vince festeggia, chi perde spiega (Julio Velasco) Quando il 4 ottobre 1957 l’Unione Sovietica manda in orbita intorno alla Terra il primo satellite artificiale, lo Sputnik, l’impatto mediatico è spaventoso in tutto il mondo. In piena guerra fredda, al culmine di quel conto alla rovescia, l’Urss mostra al mondo una clamorosa prova di forza nella corsa allo spazio. E non si ferma: un mese dopo, i sovietici inviano nello spazio il primo mammifero, la cagnolina Laika. Nel 1961 è la volta del primo uomo, il cosmonauta Jurij Gagarin. Per gli Stati Uniti è uno smacco clamoroso, il terrore di un sorpasso scientifico. Bisogna reagire, riorganizzando di corsa le strategie spaziali e quelle ...