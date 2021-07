Vacanze in Europa ai tempi del covid, quali sono i requisiti per viaggiare ad agosto 2021? (Di venerdì 30 luglio 2021) L’estate non è ancora finita, anzi all’appello manca ancora poco più di un mese, quindi se avete ancora intenzione di viaggiare in Europa per le vostre Vacanze è bene sapere quali sono le regole a cui occorre sottostare per poter viaggiare in sicurezza e senza problemi. Il timore di una quarta ondata in arrivo è comunque molto elevato e si sta cercando di fare di tutto per contenere questo rischio, soprattutto per quanto riguarda le regole per andare all’estero. Leggi anche -> covid, la variante Delta rovina le Vacanze: tanti positivi ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 30 luglio 2021) L’estate non è ancora finita, anzi all’appello manca ancora poco più di un mese, quindi se avete ancora intenzione diinper le vostreè bene saperele regole a cui occorre sottostare per poterin sicurezza e senza problemi. Il timore di una quarta ondata in arrivo è comunque molto elevato e si sta cercando di fare di tutto per contenere questo rischio, soprattutto per quanto riguarda le regole per andare all’estero. Leggi anche ->, la variante Delta rovina le: tanti positivi ...

