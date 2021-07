Università di Bergamo, si parte il 4 ottobre. «Lezioni in presenza e a distanza» (Di venerdì 30 luglio 2021) Una programmazione prudente quella del primo semestre del nuovo anno accademico di UniBg, che prevede Lezioni in presenza e a distanza, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica e alla sicurezza di studenti, docenti e personale. . Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 luglio 2021) Una programmazione prudente quella del primo semestre del nuovo anno accademico di UniBg, che prevedeine a, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica e alla sicurezza di studenti, docenti e personale. .

Advertising

oliverhogws : forse non te l’ho mai detto ma tu per me sei come bergamo il peso di un accento troppo spiccato che non ti toglierà… - keikaedehara : qualcuno frequenta l’università di Bergamo? - andrealoca77 : Green pass subito. Tornare in aula a settembre con il distanziamento, avendo gli strumenti per evitarlo, sarebbe se… - webecodibergamo : Università di Bergamo, il rettore: «In aula al 100%? Solo con il green pass» - zazoomblog : Università di Bergamo il rettore: «In aula al 100%? Solo con il green pass» - #Università #Bergamo #rettore: #100%… -

Ultime Notizie dalla rete : Università Bergamo Le stupende foto dei mosaici del Battistero di Firenze, restaurati grazie all'UniBg ... grazie al restauro diretto e finanziato dall'Opera di Santa Maria del Fiore che ha coinvolto anche il Dipartimento d'Ingegneria e Scienze applicate dell'Università di Bergamo.

'Cena dei mille' rinviata al 2022 ... Parma, Bergamo e Alba. 'Avevamo già definito tutto, nei prossimi giorni avremmo attivato la pre - ... e Confesercenti, con il Gruppo Fiepet, Giocampus, Academia Barilla, Musei del Cibo, Università ...

Università di Bergamo, il rettore: «In aula al 100%? Solo con il green pass» L'Eco di Bergamo ... grazie al restauro diretto e finanziato dall'Opera di Santa Maria del Fiore che ha coinvolto anche il Dipartimento d'Ingegneria e Scienze applicate dell'di... Parma,e Alba. 'Avevamo già definito tutto, nei prossimi giorni avremmo attivato la pre - ... e Confesercenti, con il Gruppo Fiepet, Giocampus, Academia Barilla, Musei del Cibo,...