Tokyo 2020: outing agli atleti gay e bisessuali non dichiarati, pubblicate le schermate di Grindr (Di venerdì 30 luglio 2021) Nel 2016 alle Olimpiadi di Rio un giornalista ha usato Grindr per fare outing a diversi atleti e la storia adesso si ripete a Tokyo. Queste sono le Olimpiadi con il più alto numero di sportivi LGBT (più di 160), ma molti altri non sono dichiarati ed alcuni di loro hanno dei buoni motivi, visto che in Giappone sono arrivati team di nazioni dove l’omosessualità è un reato punibile per legge. In questi giorni qualcuno si è collegato a Grindr con lo scopo di rilevare l’attività nel villaggio olimpico, dove risiedono 5.862 atleti uomini e 5.362 atlete donne. Tutto questo per ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 luglio 2021) Nel 2016 alle Olimpiadi di Rio un giornalista ha usatoper farea diversie la storia adesso si ripete a. Queste sono le Olimpiadi con il più alto numero di sportivi LGBT (più di 160), ma molti altri non sonoed alcuni di loro hanno dei buoni motivi, visto che in Giappone sono arrivati team di nazioni dove l’omosessualità è un reato punibile per legge. In questi giorni qualcuno si è collegato acon lo scopo di rilevare l’attività nel villaggio olimpico, dove risiedono 5.862uomini e 5.362 atlete donne. Tutto questo per ...

Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Sulserio1 : RT @tomasomontanari: Noi l’avremmo fatto ambasciatore… #vattani #fascismo Olimpiadi di Tokyo, licenziato il direttore della cerimonia di in… - Avvenire_Nei : #OlimpiadiTokyo2020 Biles e gli altri campioni friabili: sono i Giochi con i demoni in testa… -