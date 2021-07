Solar Ash: pubblicato trailer con data di uscita (Di venerdì 30 luglio 2021) Si è svolto di recente l’Annapurna Interactive Showcase, e tra tutti gli annunci, in questo articolo vediamo la data di uscita dell’attesissimo Solar Ash, rivelata tramite un nuovissimo trailer Vi avevamo già parlato, qualche tempo fa, dell’annuncio dell’Annapurna Interactive Showcase, ovvero la conferenza riguardante tutti i principali progetti del publisher statunitense. Essa si è svolta nella giornata di ieri, e c’è stato spazio per tanti importantissimi annunci, come per esempio il nuovo gameplay di Stray. Tra le altre cose, è stata anche rivelata, tramite un nuovo trailer, la data ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 30 luglio 2021) Si è svolto di recente l’Annapurna Interactive Showcase, e tra tutti gli annunci, in questo articolo vediamo ladidell’attesissimoAsh, rivelata tramite un nuovissimoVi avevamo già parlato, qualche tempo fa, dell’annuncio dell’Annapurna Interactive Showcase, ovvero la conferenza riguardante tutti i principali progetti del publisher statunitense. Essa si è svolta nella giornata di ieri, e c’è stato spazio per tanti importantissimi annunci, come per esempio il nuovo gameplay di Stray. Tra le altre cose, è stata anche rivelata, tramite un nuovo, la...

