PS5 | Western Digital annuncia l' SSD WD_BLACK SN850 NVMe compatibile con la console

(Di venerdì 30 luglio 2021) La compagniaha da pocoto attraverso un comunicato stampa ufficiale che il suo SSD WD BLACKcon PlayStation 5. L'azienda ha svelato che il dispositivo ha soddisfatto tutti i requisiti pubblicati da Sony. Nel comunicato leggiamo: "In base ai requisiti pubblicati da Sony, possiamo confermare che il nostro SSD WD BLACKcon dissipatore di calore (500 GB-2 TB) soddisfa i requisiti dichiarati per espandere lo spazio di archiviazione dellasu PlayStation 5 per coloro che hanno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PS5 Western

Multiplayer.it

Questo significa chesupporta gran parte degli SSD M.2 PCIe Gen4 di ultima generazione, come ad esempio le soluzioni di Samsung della serie 980 Pro, gli SN850 diDigital e così via . Gli ...Le grandi novità dell'update beta persono molteplici , anche se a capitanarne la carica è ... Tra le varie marche supportate figurano il Samsung 980 Pro e ilDigital SN850, come ...Sony ha recentemente annunciato l'arrivo su PS5 del supporto SSD M.2, disponibile sotto forma di aggiornamento. Scopriamo insieme tutti i dettagli.La memoria espandibile di PlayStation 5 sta per essere abilitata per tutti: si parte dal primo firmware beta della console ...