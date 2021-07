Procida Capitale | c’è la data per l’inaugurazione | 300 giorni di attività

(Di venerdì 30 luglio 2021) Deciso il giorno di inaugurazione per l’anno di eventi di ‘. Saranno 300die si pensa anche al Giro d’Italia. Una foto dell’isola napoletana (via webSource)Il 2022 sarà un grande anno per l’Isola dipronta a diventaredella cultura. Laperè fissata al 22 gennaio, con l’isola che sarà coinvoltà in 300di. Inoltre nelle ultime ore è spuntata anche l’ipotesi del passaggio di una tappa del Giro d’Italia. Il quadro è emerso durante gli ...

La Città metropolitana di Napoli sta lavorando per far disputare una tappa del Giro d'Italia 2022 nei comuni dei Campi Flegrei in occasione diitaliana della Cultura. L'idea è stata espressa in occasione degli Stati generali della Cultura della Città metropolitana , nel corso della sessione dedicata a2022. Nel corso ...... corto nato da un'iniziativa del Gruppo Iren, prodotto da Giffoni Innovation Hub e Unitalia e presentato nel corso di Giffoni Next Generation 2021 con il supporto didella Cultura ...La Città metropolitana di Napoli sta lavorando per far disputare una tappa del Giro d'Italia 2022 nei comuni dei Campi Flegrei in occasione ...REGGIO EMILIA – Una sfida intergenerazionale sui temi dell’ambiente ospitata nella incantevole atmosfera di Procida. È questa la trama di “La Challenge”, corto nato da un’iniziativa del Gruppo Iren, p ...