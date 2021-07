Prima pole position in carriera in F3 per Arthur Leclerc (Di venerdì 30 luglio 2021) . Il pilota della Prema ha fermato il cronometro in Ungheria in 1’33?154 precedendo per meno di un decimo il compagno di box e leader della classifica Dennis Hauger. Leclerc non potrà sfruttare la partenza al palo nella Feature Race di domenica mattina perché dovrà scontare le tre posizioni di penalità maturate in Austria quando esagerò in bagarre travolgendo in frenata l’incolpevole Novalak. Ottima prestazione per il pilota Trident e per i compagni di box per un’Italia che a livello di team ha piazzato cinque vetture ai primi cinque posti con Leclerc, Hauger, Doohan, Schumacher e Novalak. Seguono le ART Grand Prix di Smolyar e Vesti. Tredicesimo Matteo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) . Il pilota della Prema ha fermato il cronometro in Ungheria in 1’33?154 precedendo per meno di un decimo il compagno di box e leader della classifica Dennis Hauger.non potrà sfruttare la partenza al palo nella Feature Race di domenica mattina perché dovrà scontare le tre posizioni di penalità maturate in Austria quando esagerò in bagarre travolgendo in frenata l’incolpevole Novalak. Ottima prestazione per il pilota Trident e per i compagni di box per un’Italia che a livello di team ha piazzato cinque vetture ai primi cinque posti con, Hauger, Doohan, Schumacher e Novalak. Seguono le ART Grand Prix di Smolyar e Vesti. Tredicesimo Matteo ...

