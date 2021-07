Nandez Inter, tutto rinviato alla prossima settimana: la situazione (Di venerdì 30 luglio 2021) Calciomercato Inter: nulla di fatto per Nahitan Nandez, la chiusura della trattativa è rimandata alla prossima settimana Non c’è ancora la fumata bianca per Nahitan Nandez. La giornata di ieri non ha dato ulteriori scossoni alla trattativa tra Inter e Cagliari: come scrive il Corriere dello Sport, a meno di accelerazioni improvvise, l’assalto finale dei nerazzurri all’uruguaiano è rimandato alla prossima settimana. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Calciomercato: nulla di fatto per Nahitan, la chiusura della trattativa è rimandataNon c’è ancora la fumata bianca per Nahitan. La giornata di ieri non ha dato ulteriori scossonitrattativa trae Cagliari: come scrive il Corriere dello Sport, a meno di accelerazioni improvvise, l’assalto finale dei nerazzurri all’uruguaiano è rimandato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS ...

AlfredoPedulla : #Bellerin-#Inter: nessuna conferma su visite, eventuali e varie. #Nandez resta primissima scelta, gli altri possono… - FBiasin : L’#Inter ha l’ok di #Bellerin ma non ha ancora chiuso con l’#Arsenal. Stesso discorso per #Nandez-#Cagliari. In… - DiMarzio : #Cagliari | Dopo l'incontro con l'#Inter, altro appuntamento per i rossoblù con un intermediario di #Nandez - FabPluto : RT @Sardanapalooo: Inter twitter che passa l’estate a parlare di Roma mentre perdono Conte Hakimi e non riescono a prendere neanche Nandez… - fcin1908it : Nandez, l’agente è a Milano: Inter e Cagliari trattano, ma la distanza rimane -