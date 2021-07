Luisa Ranieri, per lei è un lutto: travolto dal dispiacere per quella morte che lascia un grande vuoto (Di venerdì 30 luglio 2021) Luisa Ranieri è una delle attrici più conosciute in Italia. Ha lavorato con tantissimi attori di spicco come Vincenzo Salemme, Leonardo Pieraccioni e molti altri. Recentemente ha lavorato ne La vita promessa di Ricky Tognazzi e Le indagini di Lolita Lobosco di Luca Miniero. Se della sua carriera sappiamo tutto, non possiamo dire lo stesso della sua vita privata. Questo perché, anche sui social, l’attrice napoletana sa ben separare la sfera privata con quella pubblica. Di lei sappiamo solo della splendida unione con il collega Luca Zingaretti. Un amore che dura da più di 15 anni e che ha dato alla luce due splendide figlie. Come ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 30 luglio 2021)è una delle attrici più conosciute in Italia. Ha lavorato con tantissimi attori di spicco come Vincenzo Salemme, Leonardo Pieraccioni e molti altri. Recentemente ha lavorato ne La vita promessa di Ricky Tognazzi e Le indagini di Lolita Lobosco di Luca Miniero. Se della sua carriera sappiamo tutto, non possiamo dire lo stesso della sua vita privata. Questo perché, anche sui social, l’attrice napoletana sa ben separare la sfera privata conpubblica. Di lei sappiamo solo della splendida unione con il collega Luca Zingaretti. Un amore che dura da più di 15 anni e che ha dato alla luce due splendide figlie. Come ...

Advertising

ilriformista : La morte dell''ultimo dandy napoletano' è diventata un giallo. Carità era un personaggio eccentrico: Paolo Sorrenti… - zazoomblog : Lutto per Luisa Ranieri: “Arrivederci amico mio” - #Lutto #Luisa #Ranieri: #“Arrivederci - zazoomblog : Luisa Ranieri in lacrime il triste messaggio via social: Arrivederci amico mio - #Luisa #Ranieri #lacrime #triste - robasuke2015 : RT @jan_novantuno: Le prime due immagini di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, prodotto da The Apartment e prossimamente su Netfli… - delavian9 : RT @jan_novantuno: Le prime due immagini di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, prodotto da The Apartment e prossimamente su Netfli… -