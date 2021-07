L'esercito dei possibili esentati dal Green Pass. "Siamo in un limbo" (Di venerdì 30 luglio 2021) Non sono no-vax, ma non possono fare il vaccino. C’è chi ha avuto un problema di salute tra la prima e la seconda dose, come una reazione allergica alle componenti del vaccino stesso, e chi ha avuto un parere negativo dal proprio medico a causa di patologie pregresse. Ci sono le donne in gravidanza, dubbiose sul sottoporsi o meno alla vaccinazione per la mancanza di studi effettuati su un vasto campione che le comprenda. È questo l’esercito di persone che vorrebbero ma non possono (ancora) immunizzarsi e rischiano di rimanere escluse dai benefici del Green Pass, a meno che non venga istituita un’esenzione apposita. Giovanni Rezza, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) Non sono no-vax, ma non possono fare il vaccino. C’è chi ha avuto un problema di salute tra la prima e la seconda dose, come una reazione allergica alle componenti del vaccino stesso, e chi ha avuto un parere negativo dal proprio medico a causa di patologie pregresse. Ci sono le donne in gravidanza, dubbiose sul sottoporsi o meno alla vaccinazione per la mancanza di studi effettuati su un vasto campione che le comprenda. È questo l’di persone che vorrebbero ma non possono (ancora) immunizzarsi e rischiano di rimanere escluse dai benefici del, a meno che non venga istituita un’esenzione apposita. Giovanni Rezza, ...

