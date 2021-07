Ingegnere friulano disperso in Sardegna | non si hanno notizie di lui da 3 giorni

Advertising

Telesardegna : Proseguono le ricerche dell'ingegnere friulano di 55 anni disperso dal 23 luglio sul Supramonte di Baunei -

Ultime Notizie dalla rete : Ingegnere friulano

Agenzia ANSA

Le ricerche dell'in Sardegna. Di lui non si hanno più notizie da tre giorni e man mano che passano le ore cresce la paura per le sorti di undi 55 anni disperso dal 23 luglio in ...L'uomo, 55 anni, è scomparso da giorni Di: Giammaria Lavena Sono riprese alle prime luci dell'alba le ricerche dell'di 55 anni disperso dal alcuni giorni nel Supramonte di Baunei. Dopo il ritrovamento della sua auto, le operazioni di ricerca si sono concentrate nel territorio impervio di "Punta ...(ANSA) – NUORO, 30 LUG – Sono riprese alle prime luci della giornata odierna le ricerche dell’ingegnere friulano di 55 anni disperso dal 23 luglio nel Supramonte di Baunei, in Ogliastra.Dopo il ritrovamento della sua auto, si sono concentrate nel territorio impervio di “Punta Margiane”, a Baunei, le sue ricerche.