Green pass, Lamorgese: i controlli saranno rafforzati (Di venerdì 30 luglio 2021) "I controlli ci sono sempre stati ma ora verranno implementati. Stamattina alle 9.30 abbiamo organizzato un incontro a livello di gabinetti dei ministeri di Interno, Salute e Difesa proprio per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) "Ici sono sempre stati ma ora verranno implementati. Stamattina alle 9.30 abbiamo organizzato un incontro a livello di gabinetti dei ministeri di Interno, Salute e Difesa proprio per ...

Advertising

borghi_claudio : Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame d… - stanzaselvaggia : I no-vax grandi paladini della democrazia stanno creando liste di ristoranti che chiedono il green pass per poi inv… - lauraboldrini : Mentre ancora viviamo una pandemia terribile, FdI occupa l'aula. Per dire cosa? No green pass. Per fare cosa? Un a… - superpaolone : @Piu_Europa I soliti comunisti! No euro no vax no Mask no Green pass no Covid no lockdown no euro - mr_kubra : RT @MediasetTgcom24: Green pass, il ministro Lamorgese: i controlli saranno rafforzati #Greenpass -