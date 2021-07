Fiorentina | 4-0 in amichevole alla Virtus Verona in amichevole Ancora a segno Vlahovic

(Di venerdì 30 luglio 2021) E’ finita con il risultato di 4-0 in favore dellal’ultimadei viola nel ritiro di Moena contro la, club di Lega Pro. Primo tempo chiuso in vantaggio dai toscani per una rete a zero, grazie ad un’autorete. Nella seconda frazione la squadra di Italiano ha raddoppiato con Saponara e calato il tris con Milenkovic. A dieci minuti dfine è arrivata anche la rete numero otto nelle amichevoli di questo ritiro di Dusan. Per la viola quarto successo su quattro gare in questo ritiro. A brillare anche Bonaventura autore di una prova ...

Commenta per primo L'ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini ha sfidato i viola in amichevole a Moena con la sua Virtus Vecomp Verona, per poi fermarsi a margine e rispondere alle domande dei media presenti, tra cui Calciomercato.... a Moena, in Trentino, prima del ritorno Firenze fissato per domani 31 luglio. A segno Bonaventura nel primo tempo e nella ripresa Saponara, Milenkovic e Vlahovic.