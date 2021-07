Covid oggi Piemonte, 287 contagi e nessun morto: bollettino 30 luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 287 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 luglio in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Non si registrano altri morti. L’Unità di Crisi della Regione comunica che i nuovi casi di persone risultate positive al Covid, 32 individuate dopo test antigenico, sono pari all’1,3% di 21.810 tamponi eseguiti, di cui 16.232 antigenici. Gli asintomatici sono 93 (32,4%). I casi sono 41 di screening, 178 contatti di caso, 68 con indagine in corso, 4 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali a altrettanti importati, tre dall’estero e uno da altra regione italiana. Il totale dei casi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 287 i nuovida coronavirus30in, secondo i dati dell’ultimo. Non si registrano altri morti. L’Unità di Crisi della Regione comunica che i nuovi casi di persone risultate positive al, 32 individuate dopo test antigenico, sono pari all’1,3% di 21.810 tamponi eseguiti, di cui 16.232 antigenici. Gli asintomatici sono 93 (32,4%). I casi sono 41 di screening, 178 contatti di caso, 68 con indagine in corso, 4 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali a altrettanti importati, tre dall’estero e uno da altra regione italiana. Il totale dei casi ...

Advertising

GassmanGassmann : Centoventottomilaventinove italiani, deceduti con covid ad oggi. RIP?? - corradoformigli : Il 98,8% dei morti per #Covid da febbraio a oggi non aveva ricevuto la doppia dose di vaccino. Serve altro? #GreenpassObbligatorio - Adnkronos : #Covid oggi Israele, al via terza dose #vaccino agli over 60. Al presidente e alla moglie i primi booster. - CCanadese : RT @CCanadese: Ed ecco la consueta anteprima della vignetta di Ynot, guardatela tutta qua ?? - cafifal : RT @fanpage: ULTIM'ORA I casi Covid di oggi regione per regione -