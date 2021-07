Cancellata la riforma Bonafede ma Bonafede esulta. Gasparri: “Per Grillo e Conte un fallimento totale” (Di venerdì 30 luglio 2021) Bonafede, chi era costui? Anche la riforma voluta della Giustizia firmata M5s, finisce al macero, sgretolando l’ennesimo tassello della narrazione grillina.Nell’intervista a Repubblica l’ex Guardasigilli schiuma rabbia e si limita a proclamare qualche panzana a uso di quel che resta suo elettorato. «Siamo rimasti soli a difendere la Giustizia». I pentastellati negano l’evidenza, come Giulia Sarti, che al Corriere della Sera, insiste nel dire che il M5s avrebbe avuto il riforma riscrivere la riforma Cartabia. Insomma, Bonafede e la sua legge sono già dimenticati. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 luglio 2021), chi era costui? Anche lavoluta della Giustizia firmata M5s, finisce al macero, sgretolando l’ennesimo tassello della narrazione grillina.Nell’intervista a Repubblica l’ex Guardasigilli schiuma rabbia e si limita a proclamare qualche panzana a uso di quel che resta suo elettorato. «Siamo rimasti soli a difendere la Giustizia». I pentastellati negano l’evidenza, come Giulia Sarti, che al Corriere della Sera, insiste nel dire che il M5s avrebbe avuto ilriscrivere laCartabia. Insomma,e la sua legge sono già dimenticati. LEGGI ...

