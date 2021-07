Antonio Conte si rimette in gioco: il tecnico è già pronto ad un’altra sfida (Di venerdì 30 luglio 2021) Antonio Conte non riesce a stare senza calcio. Il neo campione d’Italia sembrava volersi fermare per almeno un anno. Nelle ultime ore è arrivata però un’offerta per l’ex allenatore dell’Inter. Questa volta, però, la squadra sulle sue tracce sarebbe quella di Sky. L’emittente televisiva avrebbe infatti offerto ad Antonio Conte una collaborazione per eventi come Champions e Premier League. Il ct leccese starebbe valutando l’ipotesi compiaciuto dal corteggiamento ricevuto negli ultimi giorni. In attesa di ulteriori sviluppi non ci resta che tenere sotto controllo la situazione. LEGGI ANCHE: Calciomercato: l’Inter ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021)non riesce a stare senza calcio. Il neo campione d’Italia sembrava volersi fermare per almeno un anno. Nelle ultime ore è arrivata però un’offerta per l’ex allenatore dell’Inter. Questa volta, però, la squadra sulle sue tracce sarebbe quella di Sky. L’emittente televisiva avrebbe infatti offerto aduna collaborazione per eventi come Champions e Premier League. Il ct leccese starebbe valutando l’ipotesi compiaciuto dal corteggiamento ricevuto negli ultimi giorni. In attesa di ulteriori sviluppi non ci resta che tenere sotto controllo la situazione. LEGGI ANCHE: Calciomercato: l’Inter ...

