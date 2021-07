Antonio Conte, accordo ad un passo: clamorosa svolta! (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo aver lasciato la panchina dell’Inter, Antonio Conte è già pronto ad iniziare la sua nuova avventura: clamorosa svolta! È tornato in Italia, ha vinto lo scudetto sulla panchina dell’Inter e poi – a causa delle difficoltà a livello finanziario – ha deciso di lasciare il club. Sono stati due anni intensi per Antonio Conte, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo aver lasciato la panchina dell’Inter,è già pronto ad iniziare la sua nuova avventura:È tornato in Italia, ha vinto lo scudetto sulla panchina dell’Inter e poi – a causa delle difficoltà a livello finanziario – ha deciso di lasciare il club. Sono stati due anni intensi per, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

davidallegranti : Se vedi il video di Conte al contrario senti la voce di Antonio Banderas per il Mulino Bianco - ZZiliani : LA NOTIZIA DEL GIORNO Quasi fatta per #Conte opinionista a #Sky. Antonio vuole però #Lineker come conduttore,… - PosteNews : #Filatelia Emesso oggi un francobollo dedicato all’@Inter, squadra vincitrice del Campionato di calcio di #SerieA.… - infoitsport : Antonio Conte opinionista a Sky: trattativa avanzata, potrebbe commentare la Champions - infoitsport : Antonio Conte su Sky: offerta per diventare opinionista di punta -