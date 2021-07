"Abbiamo visto il wurstel, il salame, la nutella, ma...". In Onda, Parenzo-De Gregorio: infinita ossessione per Salvini (Di venerdì 30 luglio 2021) Matteo Salvini torna al centro della discussione nello studio di In Onda su La7. Mentre si discute di variante Delta e riforma Cartabia, il conduttore David Parenzo interrompe tutto per leggere un'agenzia. Agenzia che riporta una dichiarazione di Salvini: "Giuseppe Conte è un sabotatore ed Enrico Letta gli fa da palo". Il discorso, però, si sposta a tempo di record sulla vaccinazione del leader della Lega. "Ha detto di aver fatto il Moderna", è intervenuta Concita De Gregorio. Che non perde tempo per lanciare una stoccata al leader leghista: "Non Abbiamo ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Matteotorna al centro della discussione nello studio di Insu La7. Mentre si discute di variante Delta e riforma Cartabia, il conduttore Davidinterrompe tutto per leggere un'agenzia. Agenzia che riporta una dichiarazione di: "Giuseppe Conte è un sabotatore ed Enrico Letta gli fa da palo". Il discorso, però, si sposta a tempo di record sulla vaccinazione del leader della Lega. "Ha detto di aver fatto il Moderna", è intervenuta Concita De. Che non perde tempo per lanciare una stoccata al leader leghista: "Nonancora ...

