A Piazza Affari brillano Unicredit (+5.2%) e Mps (+10%) La Borsa premia l'avvio delle trattative con il Tesoro (Di venerdì 30 luglio 2021) Partenza tonica per Mps e Unicredit: la Borsa premia il colosso guidato da Orcel dopo l'annuncio di aver aperto i negoziati con il Ministero dell'Economia per una possibile integrazione con Mps e dopo i conti del semestre. La banca di Piazza Gae Aulenti balza così del 5,24% a 10,348 euro. Mps, invece, dopo non essere riuscita a fare prezzo, segna un rialzo del 10,7%.

