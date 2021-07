Variante Delta, Fauci: “Vaccinati o no, la contagiosità dei positivi è identica” (Di giovedì 29 luglio 2021) “La Variante Delta è totalmente dominante negli Usa. Il quadro è completamente cambiato: il livello di virus nei Vaccinati che si infettano, un evento più raro che può verificarsi, è esattamente lo stesso rispetto al livello di virus nelle persone non vaccinate” che vengono contagiate. Con queste l’immunologo e consulente della Casa Bianca Anthony Fauci ha descritto il quadro epidemiologico negli Stati Uniti, che ha portato i Centers for disease control a raccomandare l’uso di mascherine al chiuso anche per Vaccinati, rimosso dopo l’avvio della campagna vaccinale. Ma “due mesi fa, il livello di virus ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 luglio 2021) “Laè totalmente dominante negli Usa. Il quadro è completamente cambiato: il livello di virus neiche si infettano, un evento più raro che può verificarsi, è esattamente lo stesso rispetto al livello di virus nelle persone non vaccinate” che vengono contagiate. Con queste l’immunologo e consulente della Casa Bianca Anthonyha descritto il quadro epidemiologico negli Stati Uniti, che ha portato i Centers for disease control a raccomandare l’uso di mascherine al chiuso anche per, rimosso dopo l’avvio della campagna vaccinale. Ma “due mesi fa, il livello di virus ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Covid, la variante Delta preoccupa anche Cina, casi in 3 province Polizia a presidiare e operatori con tute anti - contagio a disinfettare le strade e gli esterni di un hotel di Pechino in seguito alle segnalazioni di nuovi focolai di variante Delta di Covid - 19 in tre città della Cina, tra cui la capitale. I nuovi casi sono riconducibili a un cluster legato a un aeroporto e i contagi aumentano rapidamente nonostante i test di ...

Covid a Milano, otto quartieri da zona gialla. 'Il 73 per cento dei nuovi positivi sono under 30' I contagi a Milano aumentano per la variante Delta che galoppa, 'ma l'impatto sui servizi sanitari è limitato'. Rassicurano dall'Ats, che osserva con attenzione l'incidenza dei nuovi casi ogni 100mila milanesi: oltre la soglia minima ...

Variante Delta: ecco perché è così difficile da fermare Focus Che cosa ha detto (e che cosa farà) la Fed La Fed non sembra preoccupata dai segnali di rallentamento dell’attività segnalati da alcuni indicatori (vedi tabella) né dai rischi legati al dilagare della variante Delta. Il presidente Powell ha ...

BIANCHI SICURO: SCUOLA La scuola riaprirà in presenza al 100 per cento a settembre. È l’obiettivo dichiarato del governo, e il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi lo ha ribadito ai sindacati: il ministero punta su una ...

