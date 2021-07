Vanessa Ferrari: “Simone Biles in finale? Io gareggio per me stessa, non contro gli altri” (Di giovedì 29 luglio 2021) Vanessa Ferrari ha eseguito uno splendido esercizio al corpo libero durante le qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2021, ottenendo il miglior punteggio in assoluto (14.166) e chiudendo al primo posto in classifica generale. La bresciana si presenterà davanti a tutti nella finale di Specialità in programma lunedì 2 agosto, la Farfalla di Orzinuovi andrà a caccia della tanto agognata medaglia a cinque cerchi inseguita per una vita intera e ha tutte le carte in regola per poter salire sul podio. La 30enne affronterà sette avversarie di primissimo piano in un atto conclusivo che si preannuncia decisamente equilibrato e incerto. Il punto di ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021)ha eseguito uno splendido esercizio al corpo libero durante le qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2021, ottenendo il miglior punteggio in assoluto (14.166) e chiudendo al primo posto in classifica generale. La bresciana si presenterà davanti a tutti nelladi Specialità in programma lunedì 2 agosto, la Farfalla di Orzinuovi andrà a caccia della tanto agognata medaglia a cinque cerchi inseguita per una vita intera e ha tutte le carte in regola per poter salire sul podio. La 30enne affronterà sette avversarie di primissimo piano in un atto conclusivo che si preannuncia decisamente equilibrato e incerto. Il punto di ...

