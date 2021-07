Un rider di Taiwan consegna il cibo in sedia a rotelle

Leggi su it.mashable

(Di giovedì 29 luglio 2021) L'avvistamento è diventato presto virale. Dell'uomo non si sa nulla, ma non è la prima volta che si vedono casi del genere Aè stato avvistato unchecon unaelettrica e senza scarpe per la compagnia di delivery foodpanda. L'immagine è stata postata per la prima volta il 16 luglio sul gruppo Facebook di'School of Road Observations', che …