Superbonus 110% | le novità Modulo unico e burocrazia più snella

(Di giovedì 29 luglio 2021) Firenze, 29 luglio 2021 - Arriva un, valido in tutta Italia, per la Comunicazione di inizio lavori per ilal. Lo annuncia il ministero della Pubblica amministrazione, ...

La situazione è complicata perché, da un lato priorità assoluta dell'esecutivo è il% , poiché permette di realizzare gli interventi di riqualificazione energetica e nel PNRR l'Italia ...Firenze, 29 luglio 2021 - Arriva un modulo unico , valido in tutta Italia, per la Comunicazione di inizio lavori per ilal% . Lo annuncia il ministero della Pubblica amministrazione, spiegando che "per assicurare la massima operatività e l'uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il ...La Conferenza stato Regioni approverà la bozza di CILA-Superbonus con le semplificazioni previste dalla conversione in legge del DL 77/2021. Sarà il modulo standard per i Comuni ...Superbonus 110% più facile: arriva il modulo di inizio lavori unico valido in tutta Italia Arriva un modulo unico, valido in tutta Italia, per la ...