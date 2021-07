Stéphanie di Monaco e il red carpet in famiglia (con i tre figli e il futuro genero) (Di giovedì 29 luglio 2021) Stéphanie di Monaco è tornata a farsi vedere in pubblico per il gala contro la lotta all’Aids organizzato come ogni anno da Fight Aids Monaco, la onlus fondata nel 2004 dal principe Alberto. Stavolta la principessa, allo Sporting di Montecarlo, ha voluto al suo fianco tutti i suoi tre figli: Louis Ducruet, Pauline Ducruet e Camille Gottlieb. Louis ha portato sua moglie, Marie Chevallier, mentre Pauline era accompagnata da Maxime Giaccardi, il suo nuovo fidanzato. Tutti, Stéphanie compresa, sfoggiavano abiti Alter Design, la griffe di moda firmata da Pauline, che ha esordito come stilista nel 2019. Per la mamma la ventisettenne ha creato un completo kimono bianco e rosso, mentre per se stessa e per il fidanzato Maxime ha disegnato look color oro. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 luglio 2021) Stéphanie di Monaco è tornata a farsi vedere in pubblico per il gala contro la lotta all’Aids organizzato come ogni anno da Fight Aids Monaco, la onlus fondata nel 2004 dal principe Alberto. Stavolta la principessa, allo Sporting di Montecarlo, ha voluto al suo fianco tutti i suoi tre figli: Louis Ducruet, Pauline Ducruet e Camille Gottlieb. Louis ha portato sua moglie, Marie Chevallier, mentre Pauline era accompagnata da Maxime Giaccardi, il suo nuovo fidanzato. Tutti, Stéphanie compresa, sfoggiavano abiti Alter Design, la griffe di moda firmata da Pauline, che ha esordito come stilista nel 2019. Per la mamma la ventisettenne ha creato un completo kimono bianco e rosso, mentre per se stessa e per il fidanzato Maxime ha disegnato look color oro.

