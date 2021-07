Sport in lutto. Colpita alla testa dal martello, l’atleta muore a 19 anni (Di giovedì 29 luglio 2021) Sport in lutto per la scomparsa di una giovane atleta rimasta vittima di un terribile incidente durante un allenamento del tiro al martello. Il fatto risale allo scorso aprile, quando la diciannovenne è rimasta gravemente ferita alla testa dopo essere stata Colpita da un martello. Quarta all’Olimpiade giovanile 2018 a Buenos Aires e bronzo ai campionati Panamericani Under 20 di due anni fa nel lancio del martello, la giovane è morta mercoledì e la notizia è stata data dal presidente dell’Istituto Sportivo nazionale di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 luglio 2021)inper la scomparsa di una giovane atleta rimasta vittima di un terribile incidente durante un allenamento del tiro al. Il fatto risale allo scorso aprile, quando la diciannovenne è rimasta gravemente feritadopo essere statada un. Quarta all’Olimpiade giovanile 2018 a Buenos Aires e bronzo ai campionati Panamericani Under 20 di duefa nel lancio del, la giovane è morta mercoledì e la notizia è stata data dal presidente dell’Istitutoivo nazionale di ...

