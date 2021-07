PSG, Mbappé: «Pallone d’Oro? Nessuna rivalità con Neymar» (Di giovedì 29 luglio 2021) Kylian Mbappè parla del suo rapporto con Neymar: ecco le dichiarazioni del fenomeno francese anche sul Pallone d’Oro Kylian Mbappè parla del rapporto con Neymar ai canali ufficiali del PSG. RIVALITA’ Neymar Pallone d’Oro – «Nooo! Neymar è nella posizione migliore per parlarne, ha giocato in un club con Messi e credo che tra loro non ci siano mai stati problemi. Se, un giorno, il Paris Saint-Germain vincerà e Neymar sarà il giocatore che avrà brillato di più e meriterà il Pallone d’Oro, vincerà questo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Kylian Mbappè parla del suo rapporto con: ecco le dichiarazioni del fenomeno francese anche sulKylian Mbappè parla del rapporto conai canali ufficiali del PSG. RIVALITA’– «Nooo!è nella posizione migliore per parlarne, ha giocato in un club con Messi e credo che tra loro non ci siano mai stati problemi. Se, un giorno, il Paris Saint-Germain vincerà esarà il giocatore che avrà brillato di più e meriterà il, vincerà questo ...

Ultime Notizie dalla rete : PSG Mbappé Mercato Juve: l'attacco sarà Europa Vs Sudamerica? ...mercatino delle stelle lo vedeva invece oggetto di scambio sempre con la Juve sempre per CR7 per evitare di perdere a zero l'altro francese che soffre degli stessi sintomi del connazionale del PSG, ...

PSG intervista Mbappe: 'Voglio la Champions con questa maglia' PSG INTERVISTA MBAPPE PSG INTERVISTA MBAPPE - Queste le dichiarazioni del calciatore: ' Il mio grande sogno è poter vincere la Champions League col Psg, sarebbe qualcosa di fantastico '.

FIFA 22: Mbappé torna sulla copertina del gioco, domani la rivelazione ufficiale MondoXbox