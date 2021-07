OPA Retelit | adesioni al 29 07 2021

(Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria promossa da Marbles sulle azioni, risulta che oggi, 29 luglio, sono state presentate 19.748 richieste di. Complessivamente le richieste disono a quota 590.498, pari allo 0,505% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 26 luglio, terminerà il prossimo 10 settembre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 9 e 10 settembrenon potranno essere apportate in adesione all’offerta.

Advertising

garand_it : #Retelit #Opa #Asterion - #Appello a #imprenditori: #Sparkle #OpenFiber #Fastweb #Cdp e tutti potenziali interessat… - garand_it : #Retelit #Opa #Asterion - aggiungo… parlano di nuovi investimenti ma se posare fibra costa 50-400keuro/km che poi,… - garand_it : #Retelit #Opa #Asterion - con diversi ADC ho pagato infrastruttura pari a 7,50 per azione e preso dividendi per 0,1… -

Ultime Notizie dalla rete : OPA Retelit

Teleborsa

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto () volontaria promossa da Marbles sulle azioni, risulta che oggi, 29 luglio 2021, sono state presentate 19.748 richieste di adesioni. Complessivamente le richieste di adesioni sono a quota ...In corso l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria () di Marbles su. L'operazione terminerà il 10 settembre 2021. In corso l'offerta pubblica di acquisto () volontaria ...il prezzo finale dell'opa non sarà 2,85 l'aspetto negativo, è se ha un senso, tenere i soldi ingessati...quì, visto le occasioni che si possono creare con altri titoli l'aspett ...Il consiglio di amministrazione di Retelit ha ritenuto congrua, da un punto di vista finanziario, l'offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Marbles. Il corrispettivo dell'OPA, fissato a 2 ...