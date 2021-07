Noi siamo leggenda (Di giovedì 29 luglio 2021) Federica Pellegrini e Aldo Montano. La Divina e l’Highlander. Livigno e Livorno. Un costume e una sciabola. Una corsia e pedana. Il sogno delle Olimpiadi. Le vittorie e le sconfitte. Cadute e risalite. Medaglie come se piovesse. Personalità. Gossip. Vite vissute sotto i riflettori. Emozioni. Carriere sportive che incantano. E poi si chiudono. Di fronte ad un pubblico di appassionati e tifosi che con loro e grazie a loro hanno pianto ed esultato. Infinita gratitudine e nostalgia. Inizia tanto tempo fa la loro narrazione sportiva. Nel 2004, in Grecia lo schermitore di Livorno alla sua prima apparizione olimpica vinceva la medaglia d’oro individuale. In quell’edizione dei giochi, una ... Leggi su distantimaunite (Di giovedì 29 luglio 2021) Federica Pellegrini e Aldo Montano. La Divina e l’Highlander. Livigno e Livorno. Un costume e una sciabola. Una corsia e pedana. Il sogno delle Olimpiadi. Le vittorie e le sconfitte. Cadute e risalite. Medaglie come se piovesse. Personalità. Gossip. Vite vissute sotto i riflettori. Emozioni. Carriere sportive che incantano. E poi si chiudono. Di fronte ad un pubblico di appassionati e tifosi che con loro e grazie a loro hanno pianto ed esultato. Infinita gratitudine e nostalgia. Inizia tanto tempo fa la loro narrazione sportiva. Nel 2004, in Grecia lo schermitore di Livorno alla sua prima apparizione olimpica vinceva la medaglia d’oro individuale. In quell’edizione dei giochi, una ...

Advertising

goggiasofia : Ne voglio avere tanta per stanotte, di fede. Forza Fede: l’Italia, noi tutti… siamo con te! ?????? - Italbasket : È il giorno dell’Australia, nella seconda partita valida per il Gruppo B. Loro hanno vinto e sono quotatissimi. A… - juventusfc : ?? Agnelli: «Questa non è una scelta di cuore, sebbene esista un'amicizia fra noi, ma arriva dal fatto che noi siamo… - LaskaJuventus : RT @martafana: Ruspe che travolgono i lavoratori. È la comunicazione, bellezza! Però i radicali, gli estremisti, siamo noi per cui nessun l… - salteditions : Se ne è andato un pezzo enorme di cultura italiana: Roberto Calasso. Uno di quelli che abbiamo tutti noi in libreri… -