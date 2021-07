Neon White, nuovo gameplay trailer dallo Showcase di Annapurna Interactive – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 29 luglio 2021) Neon White è tornato a mostrarsi durante lo Showcase di Annapurna Interactive con un nuovo gameplay trailer.. Neon White è tornato a mostrarsi durante lo Showcase di Annapurna Interactive. Il creative director del gioco, Ben Esposito, ha parlato del gameplay e delle altre caratteristiche di Neon White, un first-person action game nel quale bisogna sterminare sterminare demoni nel Paradiso. Il gioco uscirà nell’inverno del ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 luglio 2021)è tornato a mostrarsi durante lodicon un..è tornato a mostrarsi durante lodi. Il creative director del gioco, Ben Esposito, ha parlato dele delle altre caratteristiche di, un first-person action game nel quale bisogna sterminare sterminare demoni nel Paradiso. Il gioco uscirà nell’inverno del ...

Advertising

GamingTalker : Neon White, nuovo video gameplay: esce in inverno - Multiplayerit : Neon White, nuovo gameplay trailer dallo Showcase di Annapurna Interactive - misteruplay2016 : Neon White è un action-FPS adrenalinico che incontra un card game e si mostra in un nuovo video gameplay - Tech_Gaming_it : Annapurna annuncia il suo Showcase per il 29 Luglio alle 21 (ora italiana) durante il quale mostrerà Stray, Solar A… -