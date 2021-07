Lotteria scontrini estrazioni settimanali, oggi 29luglio: codici vincenti e premi in palio (Di giovedì 29 luglio 2021) oggi, giovedì 29 luglio, saranno effettuate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli le estrazioni settimanali della Lotteria scontrini, iniziate ufficialmente lo scorso 10 giugno. Le estrazioni settimanali si terranno infatti ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema Lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. Lotteria ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 29 luglio 2021), giovedì 29 luglio, saranno effettuate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ledella, iniziate ufficialmente lo scorso 10 giugno. Lesi terranno infatti ogni giovedì per tutti glitrasmessi e registrati dal sistemadal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo....

