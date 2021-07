La triste storia di Giuseppe De Donno diventato "Mr. Plasma" (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma. Non era lui che cercavano. Volevano vendere la sua storia. Avevano cominciato a chiamarlo “luminare”. Altri lo definivano “uno stregone”. E’ morto circondato da chi ne chiedeva il Nobel per la Medicina e chi il processo da criminale. Era solo un primario del reparto Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova. Aveva 54 anni. Nel marzo 2020 è diventato il “padre” della terapia con il Plasma iperimmune contro il Covid. Nessuno prima di allora sapeva come fosse fatto e neppure cosa pensasse. A nessuno importa il volto di un medico. Non sapevano, ad esempio, che Giuseppe De Donno, morto suicida il 27 ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma. Non era lui che cercavano. Volevano vendere la sua. Avevano cominciato a chiamarlo “luminare”. Altri lo definivano “uno stregone”. E’ morto circondato da chi ne chiedeva il Nobel per la Medicina e chi il processo da criminale. Era solo un primario del reparto Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova. Aveva 54 anni. Nel marzo 2020 èil “padre” della terapia con iliperimmune contro il Covid. Nessuno prima di allora sapeva come fosse fatto e neppure cosa pensasse. A nessuno importa il volto di un medico. Non sapevano, ad esempio, cheDe, morto suicida il 27 ...

La triste storia di Blues, il cane conteso fra due ex a 10 anni dalla rottura del fidanzamento La Stampa La triste storia di Giuseppe De Donno diventato "Mr. Plasma" La vita di Giuseppe De Donno, medico e primario di Mantova, morto suicida a 54 anni. "Luminare" per la Lega, "stregone" per altri. La notorietà per la sua cura al plasma da utilizzare nella lotta cont ...

