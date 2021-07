La Lazio e il sogno Flaminio: la corsa ad ostacoli (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA - Claudio Lotito concentrato sul progetto Flaminio . Il patron della Lazio ha in testa il restyling dello storico impianto che al momento vive in uno stato di completo abbandono. I discorsi vanno ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA - Claudio Lotito concentrato sul progetto. Il patron dellaha in testa il restyling dello storico impianto che al momento vive in uno stato di completo abbandono. I discorsi vanno ...

Advertising

LALAZIOMIA : La Lazio e il sogno Flaminio: la corsa ad ostacoli - sportli26181512 : La Lazio e il sogno Flaminio: la corsa ad ostacoli: Sono venti i vincoli intorno allo storico impianto della Capita… - antoniosavona : @liidsss Io sogno sergio capitano. È uno dei motivi per cui sto aspettando a fare il tatuaggio con i gradi da serge… - ElTrattore : @marifcinter Sia lui viene dalla Lazio e quindi è un sogno per lui e sia noi avevamo un cagasotto di prima categori… - AquilottoEddy : Mi piace un sacco come allenatore, lo sogno un giorno lontano alla mia #Lazio ma quello che mi piace di più è la su… -