Inter, attesa per Eriksen: stipendio pagato da UEFA e FIFA (Di giovedì 29 luglio 2021) Grazie a un accordo con FIFA e UEFA, l’Inter può aspettare Eriksen senza la preoccupazione dello stipendio del danese Christian Eriksen potrebbe sbarcare a Milano la prossima settimana per poi svolgere tutte le visite mediche del caso per cercare di capire le condizioni del danese in vista di un ipotetico, ma difficile, ritorno in campo. L’Inter, dal canto suo, attenderà con tutta calma anche grazie a una regola sulla stipendio dei calciatori. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri avranno una grossa mano dall’assicurazione ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Grazie a un accordo con, l’può aspettaresenza la preoccupazione dellodel danese Christianpotrebbe sbarcare a Milano la prossima settimana per poi svolgere tutte le visite mediche del caso per cercare di capire le condizioni del danese in vista di un ipotetico, ma difficile, ritorno in campo. L’, dal canto suo, attenderà con tutta calma anche grazie a una regola sulladei calciatori. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri avranno una grossa mano dall’assicurazione ...

