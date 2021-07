Covid: Thailandia, record di casi e decessi in 24 ore (Di giovedì 29 luglio 2021) La Thailandia ha registrato nelle ultime 24 ore un record di casi e di decessi provocati dal coronavirus, rispettivamente a quota 17.669 e 165. I dati, scrive il Guardian, portano il bilancio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Laha registrato nelle ultime 24 ore undie diprovocati dal coronavirus, rispettivamente a quota 17.669 e 165. I dati, scrive il Guardian, portano il bilancio ...

