Atp Kitzbuhel 2021 | programma e orari di venerdì 30 luglio

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp 250 di Kitzbuhel 2021, per quanto concerne la giornata di venerdì 30 luglio. Daniel Altmaier e Pedro Martinez daranno vita a una semifinale probabilmente molto equilibrata, la quale sarà decisa dall'atleta più determinato dei due citati, soprattutto nei frangenti ricchi di tensione. In campo anche Arthur Rinderknech, outsider e assoluto protagonista del torneo austriaco, fautore dell'eliminazione di Filip Krajinovic; ad affrontare il francese sarà uno tra Casper Ruud e Mikael Ymer.

