Addio a Lydia Butticchi | staffetta partigiana e madre che ha subito il dolore più atroce

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ha insegnato il coraggio,Buticchi Franceschi. Ha insegnato non solo ai suoi alunni, ma anche a chi le stava intorno e la ammirava, ad avere forza e a trasformare ilin una spinta propulsiva, in un moto perpetuo che rende instancabili. E lo insegna anche ora, pur essendosi spenta, pur essendo andata lontano.Buticchi è morta a Milano a 98 anni. La sua è stata una vita letteralmente all’insegna della resistenza: era una delle staffette partigiane che hanno segnato la storia del nostro Paese. Era una di quelle donne forti e coraggiose, determinate e con il cuore grande che si battevano per sconfiggere un regime totalitario ...

Advertising

Rolfi39 : RT @fondfranceschi: Con grande tristezza annunciamo che è morta oggi a Milano a 98 anni Lydia Buticchi Franceschi, madre di Roberto e Presi… - MarcellaFavari : RT @fondfranceschi: Con grande tristezza annunciamo che è morta oggi a Milano a 98 anni Lydia Buticchi Franceschi, madre di Roberto e Presi… - MazzaliVanna : RT @fondfranceschi: Con grande tristezza annunciamo che è morta oggi a Milano a 98 anni Lydia Buticchi Franceschi, madre di Roberto e Presi… - laboescapes : Addio a Lydia Franceschi - glaurung62 : RT @fondfranceschi: Con grande tristezza annunciamo che è morta oggi a Milano a 98 anni Lydia Buticchi Franceschi, madre di Roberto e Presi… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Lydia

MilanoToday.it

La notizia della morte è stata data oggi, 29 luglio, "con grande tristezza" dalla Fondazione Roberto Franceschi onlus della qualeera presidente onoraria. L'aveva fondata con il marito Mario e ...Buticchi , la madre di Roberto Franceschi , lo studente ucciso dalla polizia la sera del 23 gennaio 1973, fuori dall'Università Bocconi dove era in programma un'assemblea del Movimento ...Staffetta partigiana, insegnante e preside, Lydia dedicò la seconda parte della vita alla lotta per ottenere verità e giustizia per la morte del figlio Roberto, ucciso la sera del 23 gennaio 1973 da u ...Staffetta partigiana, docente e preside, dedicò la seconda parte della propria vita alla lotta per ottenere verità e giustizia ...