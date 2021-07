A Bologna trionfano i porticisti!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 luglio 2021) “avrà tutti i difetti che vuoi, ma quando piove ci sono i portici e non ci si bagna” afferma il porticista con orgoglio. “Sì, ma se io abito al Pilastro, cosa me ne frega dei portici di? Io mi bagno” dice il suo acerrimo nemico, sempre pronto a smentire questa diceria. “Cazzo è vero” pensa il porticista che non immagina che esista gente che popoli luoghi del genere, se non per sentito dire. “Ai ho capè, se abiti al Pilastro comprati un ombrello. Xa vut cat degga? Comunque sotto i portici, quando piove, trovi spesso dei venditori di ombrelli. Se te ne serve uno, dì pure a me. Ho le bazze. Pensavo tu abitassi in via Saragozza”. “Mocché”. I ...