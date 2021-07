Voghera, la sorella di Youns vuole trasformare il fratello in un altro caso Cucchi: “Ilaria mi aiuti” (Di mercoledì 28 luglio 2021) La sorella di Youns El Boussettaoui, ucciso con un colpo di pistola dall’ex assessore leghista Massimo Adriatici, vuole fare di suo fratello un simbolo. Seguendo le orme di Ilaria Cucchi. E’ lei stessa a dirlo, in un’intervista a Repubblica nella quale si dà conto del tour in cui è impegnata Bahija El Boussettaoui . Bologna, Brescia, Biella. “Girerò l’Italia, Ilaria Cucchi mi aiuti”. La sorella di El Boussettaoui chiede e ottiene visibilità La sua missione è chiara: trasformare quel delitto in un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) LadiEl Boussettaoui, ucciso con un colpo di pistola dall’ex assessore leghista Massimo Adriatici,fare di suoun simbolo. Seguendo le orme di. E’ lei stessa a dirlo, in un’intervista a Repubblica nella quale si dà conto del tour in cui è impegnata Bahija El Boussettaoui . Bologna, Brescia, Biella. “Girerò l’Italia,mi”. Ladi El Boussettaoui chiede e ottiene visibilità La sua missione è chiara:quel delitto in un ...

lucatelese : “Tutte le persone malate meritano di morire? Mio fratello non c’è più, perché qualcuno gira con il colpo in canna n… - lucatelese : “Voi avete figli? Voi avete fratelli? Dicono che era un barbone. E allora? E allora?”. Il grido di dolore della sor… - Agenzia_Ansa : Uomo ucciso in piazza a Voghera, parla la sorella della vittima: 'com'è uscito quel colpo?'. Il cognato: 'vogliamo… - dangdaide : RT @fcimini: Voghera…. Eseguita l’autopsia sul corpo del marocchino senza avvisare i parenti perché “senza fissa dimora”. E non è vero. L’a… - pazzoperrep : Osservatorio Inviati/2. La Premiolinata Brunella Giovara è andata a Brescia a intervistare Bahija El Boussettaoui,… -