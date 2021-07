Tokyo 2020 | Enrico Berrè conquista l’argento | è festa a Genzano

(Di mercoledì 28 luglio 2021)– Il genzanese, insieme ai suoi compagni di squadra, porta all’Italia la quintamedaglia all’Olimpiade di: un argento prezioso, al termine di una grande cavalcata che si è interrotta solo in finale contro la Corea, oro grazie al successo per 45-26 Una grande impresa per l’atleta delle Fiamme Gialle allenato dal maestro Alessandro Di Agostino che, insieme a Luca Curatoli,individuale Luigi Samele e il capitano Aldo Montanoraggiungono il podio nel modo più spettacolare ed emozionante possibile. Sotto i colpi degli azzurri prima finisce ko l’Iran dopo ...

