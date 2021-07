Tendenze unghie 2021: questa è la manicure più bizzarra dell’estate (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una nail art che si infila, come un anello. Le Tendenze unghie 2021 contemplano una new entry. La manicure più bizzarra dell’estate ma anche, certamente, del prossimo autunno. A proporla non è né una nail artist né una manicurist. Ma una coppia di stilisti: Florentin e Kevin, fondatori del brand parigini EgonLab. Sono loro ad aver postato sul loro account Instagram, tra un capo e l’altro della collezione autunno/inverno 2021/2022, le immagini di una nuova strabiliante idea per le Tendenze unghie 2021. Proprio quella che ... Leggi su amica (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una nail art che si infila, come un anello. Lecontemplano una new entry. Lapiùma anche, certamente, del prossimo autunno. A proporla non è né una nail artist né una manicurist. Ma una coppia di stilisti: Florentin e Kevin, fondatori del brand parigini EgonLab. Sono loro ad aver postato sul loro account Instagram, tra un capo e l’altro della collezione autunno/inverno/2022, le immagini di una nuova strabiliante idea per le. Proprio quella che ...

Advertising

lillydessi : #Tendenze #unghie #autunno2021: la #nailart che indosseremo - zazoomblog : Tendenze unghie autunno 2021: la nail art che indosseremo - #Tendenze #unghie #autunno #2021: - QuotidianPost : Tendenze unghie E/2021: l’Ombré Nails conquistano - GloriaBruno79 : RT @PUPAMilano_IT: Anche l’outfit più basic può avere un twist in più se le unghie sono diverse dal solito, finendo per diventare il focus… - PUPAMilano_IT : Anche l’outfit più basic può avere un twist in più se le unghie sono diverse dal solito, finendo per diventare il f… -