Taranto, sospesa la Direttrice del carcere: avrebbe favorito un boss (Di mercoledì 28 luglio 2021) E' stata sospesa la Direttrice del carcere di Taranto, Stefania Baldassarri: avrebbe favorito il boss Michele Cicala. "Impugnerò il provvedimento" (Screen video)Il sistema penitenziario italiano di nuovo al centro dell'attenzione mediatica: la Direttrice della Casa circondariale di Taranto, Stefania Baldassarri, è stata sospesa dalle sue funzioni: avrebbe favorito un detenuto indagato per mafia. Il provvedimento è stato adottato dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ...

