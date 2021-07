Puglia, questo è il tratto di costa con un mare limpidissimo e sano: i dati dell’Arpa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Chi sceglie di trascorrere le vacanze in Puglia lo fa perché conosce alla perfezione la bellezza dei luoghi, delle acque e delle spiagge del tacco del nostro stivale. A confermare che il mare pugliese è il più pulito d’Italia arrivano i dati dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) e del Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente). Puglia, primo posto per le acque più pulite d’Italia Dal monitoraggio delle acque sulla misurazione della carica batterica di Enterococchi intestinali ed Escherichia coli emerge che al secondo posto troviamo la Toscana e sul ... Leggi su funweek (Di mercoledì 28 luglio 2021) Chi sceglie di trascorrere le vacanze inlo fa perché conosce alla perfezione la bellezza dei luoghi, delle acque e delle spiagge del tacco del nostro stivale. A conferche ilpugliese è il più pulito d’Italia arrivano i(Agenzia regionale per la protezione ambientale) e del Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente)., primo posto per le acque più pulite d’Italia Dal monitoraggio delle acque sulla misurazione della carica batterica di Enterococchi intestinali ed Escherichia coli emerge che al secondo posto troviamo la Toscana e sul ...

