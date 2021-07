PUBG sarà a breve un free to play? Secondo questo noto insider, prima di quanto lo si pensi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Clamorosa anticipazione su PUBG: Secondo un insider ben informato sta per diventare un free-to-play, per la felicità degli utenti. PUBG diventa free-to-playLa conferma arriva dal leacker playerIGN, che già in passato ha fornito informazioni molti affidabili. Su Twitter infatti è stata pubblicata la notizia che entro un mese PUBG potrebbe fare questo gradito regalo ai gamer. In realtà non si tratta di una novità assoluto, visto che il team di sviluppo aveva già abbracciato ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Clamorosa anticipazione suunben informato sta per diventare un-to-, per la felicità degli utenti.diventa-to-La conferma arriva dal leackererIGN, che già in passato ha fornito informazioni molti affidabili. Su Twitter infatti è stata pubblicata la notizia che entro un mesepotrebbe faregradito regalo ai gamer. In realtà non si tratta di una novità assoluto, visto che il team di sviluppo aveva già abbracciato ...

Advertising

pcexpander : PUBG sarà in futuro un gioco free-to-play? A suggerirlo arriva un nuovo leak - infoitscienza : PUBG diventerà free-to-play? Presto sarà giocabile gratis su PC, secondo un insider - zazoomblog : PUBG diventerà free-to-play? Presto sarà giocabile gratis su PC secondo un insider – Notizia – PCVideogiochi per PC… - infoitscienza : PUBG diventerà free-to-play? Presto sarà giocabile gratis su PC, secondo un insider – Notizia – PCVideogiochi per P… - GamingToday4 : PUBG diventerà free-to-play? Presto sarà giocabile gratis su PC, secondo un insider -