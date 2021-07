Pensioni | 64 | 67 o 71 anni | privilegi e limiti della carriera anni 90

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Andare in pensione prima o ricevere un assegno più elevato? Tra i fattori che incidono su entrambi questi aspetti c'è lalavorativa con contribuzione versata negli90. A dire il vero la linea di demarcazione è il 31 dicembre 1995, perché avere una determinatafino a quella data può determinare vantaggi o svantaggi in termini di pensione. Tutto dipende dall'entrata in vigore del sistema contributivo, perché effettivamente fu proprio dal 1° gennaio 1996 che entrò in vigore la riforma Dini e tutto cambiò in materia previdenziale. E la data di entrata in vigore del sistema contributivo previsto dalla ...