No Tav, Lamorgese: "Rafforzati controlli a cantiere con più agenti" (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'estate di lotta del Movimento No Tav costringe a rafforzare i controlli in Valsusa. "Le iniziative di proteste sono seguite con la massima attenzione con un notevole dispiegamento delle forze di polizia anche con riguardo ai territori di quei comuni per ora non ricompresi nel perimetro di quelle aree dichiarate di interesse strategico nazionale" ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, durante un Question Time alla Camera."Sul piano dei dispositivi di controllo e vigilanza del cantiere di Chiomonte la Questura di Torino dispone di un rinforzo continuativo di 180 unità giornaliere – ha aggiunto – al dispositivo concorrono ...

