No Green Pass | sindaco Pesaro | No vax sotto casa mia

"I no vax sotto casa mia e la mia famiglia è spaventata". Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, con un tweet denuncia la "manifestazione no-vax sotto casa mia" nella giornata caratterizzata dalle proteste contro il Green Pass in diverse città. "Da non credere. E io non ci sono neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete neanche cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale, come ha detto Mattarella", scrive Ricci, coordinatore dei sindaci del Pd.

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass 'Sconti con il Green Pass': la mossa della Regione Lazio Green pass : nel Lazio il primo a partire è stato il Comune di Pomezia che giorni fa ha regalato ai 'neo vaccinati' biglietti gratis per visitare o il museo civico archeologico 'Lavinium' oppure il ...

Green Pass su treni e aerei in vigore dopo Ferragosto Il Green pass per i trasporti a lunga percorrenza. Treni, navi e aerei. Il provvedimento era atteso per oggi in Consiglio dei ministri, ma al termine dell'incontro tra Salvini e Draghi è stato deciso di ...

Green pass, governo attende nuovi dati e rinvia il decreto su scuola e trasporti Rai News Covid: Francia, legge su green pass in vigore da 9 agosto (ANSA) - PARIGI, 28 LUG - In Francia la nuova stretta di Emmanuel Macron contro il coronavirus, tra cui l'estensione del pass sanitario a molte attività come bar, ristoranti e trasporti di lunga ...

No green pass, Patuanelli: “Lega in piazza segnale devastante” Lo dice il ministro delle Politiche agricole e capo delegazione del M5S, Stefano Patuanelli, in riferimento alla fiaccolata contro il green pass che si è svolta questa sera a Roma a piazza del Popolo ...

